Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili idrak edildi
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Ardahan'da da Mevlit programı dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ilahiler okundu.
Tunceli'de ise Mevlit Kandili dolayısıyla Paşa Camisi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.
Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu ve kandil simidi ikram edildi.