Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor Erzurum'da 3 yıl önce açılan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların başvurduğu şehir hastanesi, günlük 10 bin kişiye hizmet veriyor.

Erzurum'da 3 yıl önce açılan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların başvurduğu şehir hastanesi, günlük 10 bin kişiye hizmet veriyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yaptığı açıklamada, hastanenin "bölgenin sağlık üssü" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Tör, hastanenin, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazları, yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri, tecrübeli hekim kadrosuyla, Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırılan A1 kategorisinde yer aldığını ifade etti.

Hastanenin yaklaşık 384 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu belirten Tör, "Günlük 10 bin civarında poliklinik hizmeti verilen 1670 yatak kapasiteli, 40 ameliyathanesi ve 298 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor. Hastanemizde robotik cerrahi, suda doğum olmak üzere ağrısız doğum, nükleer tıp radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi, fizik tedavi ve el robotumuz gibi özellikli hizmetlerimiz bulunuyor." bilgisini verdi.

Tör, yaklaşık 3 yıl önce Kovid-19 salgını döneminde hizmete açılan hastaneyi, yurt içi ve bölgenin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların tercih ettiğini aktardı.

- "Anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var"

Erişkin, beyin, palyatif, genel cerrahi, koroner, dahili, göğüs, yeni doğan ve acil olmak üzere 9 ayrı yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede, alanında eğitimli 320 personelle hizmet verildiğini kaydeden Tör, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımda yatan hastalarımıza refakatçi kabul edilmediği için bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyaçları eğitimli personel tarafından en ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır. Özellikle bu ünitemizde çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve destek hizmetleri personelimize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."

Yoğun bakımda yakını olanlara hafta içi 12.00-13.00 saatlerinde hasta görüşü sağlandığını belirten Tör, "Yoğun bakım üniteleri önüne kurulan kameralı sistemle gerekli mahremiyet özeniyle yakınlarına hastaları gösterilmektedir. Aynı anda hastaların durumlarıyla ilgili hekimi tarafından bilgi verilmekte. Yaptığımız anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var. Bu da bizi gayet mutlu ediyor. Verdiğimiz hizmet, kalitesi artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.