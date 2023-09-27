Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet ile askeri mahrem ve sivil yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, M.G, E.Y, F.Ş. ile S.İ.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklanan şüphelilerden M.G'nin kamuda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Devlet destekleriyle işini geliştirip ihracatı ve istihdamı artırdı
        Devlet destekleriyle işini geliştirip ihracatı ve istihdamı artırdı
        Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor
        Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor
        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Erzurum'da erkek arkadaşının öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadının...
        Erzurum'da erkek arkadaşının öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadının...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da kadın kooperatiflerinin üyelerine iş geliştirme eğitimi veriliyo...
        Erzurum'da kadın kooperatiflerinin üyelerine iş geliştirme eğitimi veriliyo...