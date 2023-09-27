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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:22
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında 29 kişiye işlem yapan ekipler, 1 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, aparat ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öteye yandan polis ekipleri, kentte 10 bölgede 61 personelin katılımıyla metruk bina uygulaması gerçekleştirdi.

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