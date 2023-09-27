DAG'a kurulacak teleskop ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilecek Erzurum'da, Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG), ASELSAN'ın kuracağı özel teleskop sistemi ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilecek.

Erzurum'da, Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG), ASELSAN'ın kuracağı özel teleskop sistemi ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilecek.

Atatürk Üniversitesinin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, "Yakın Uzay Durumsal Farkındalık" (YAKUD) çalışmalarına yönelik üniversiteye AR-GE projesi desteği verecek.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile ASELSAN ekiplerince ortak tasarlanan ve geliştirilen alt-üst yapılarla, ASELSAN'a ait özel teleskop sisteminin DAG yerleşkesine kurulumu, işletmesi ve gözlemleri gibi süreçlere ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Açıklamada, özel teleskop sistemine ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"ASELSAN'ın YAKUD projesi, alçak dünya yörüngesindeki (LEO) uyduların ve uzay çöplerinin tespitini sağlayacak bir AR-GE projesi olarak dikkati çekiyor. YAKUD projesi kapsamında değerlendirilecek bu verilerle milli uzay görevlerinin planlanmasına girdi sağlanması amaçlanmakta olup, proje kapsamında çeşitli veri kaynaklarından, gözlemevlerinden, teleskoplardan ve diğer çeşitli sensörlerden alınacak veriler birleştirilecek ve anlık uzay görüntülemesi sağlanacak. Aynı zamanda, YAKUD projesi ile yakın yörüngelerdeki hareketlilik de görüntülenecek, Türkiye'nin uzay projelerindeki planlaması ve uzaydaki varlığı daha güvende olacak."

- "Uzay çöplerinin de tespiti gerçekleştirilebilecek"

Yakın uzay durumsal farkındalığı alanında ülkelerin kendilerine ait milli bir sisteminin olması ve bu sistemler aracılığıyla uzay durum resmini oluşturabilmesinin öneminin arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onlarca ülkenin yörüngelere sürekli yeni uydular fırlatması Türkiye üzerinden geçen uyduların tespitinin ve bu durumun farkındalığının sağlanması, gelecek çağın en önemli unsurları arasında yer alıyor. Ayrıca, daha önce fırlatılan uyduların görevini tamamladıktan sonra 'uzay çöpü'ne dönmesi, çözülmesi gereken bir probleme de yol açıyor. Yakın uzay durumsal farkındalığı gerçekleştikten sonra bu uzay çöplerinin de tespiti gerçekleştirilebilecek. Tespit edilecek bu tür olaylar arasında uzay nesnelerinin yörüngede çarpışma ihtimalleri, uzay havası olayları, uzay araçlarının atmosfere girme ihtimali ve mevcut uzay görevlerinin bozulması durumundaki ihtimaller yer alıyor."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da araştırma üniversitesi olduklarına dikkati çekerek, bu tür farklı kurum kaynaklı AR-GE projelerine verdikleri önem ve önceliklerin meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

DAG'ın Türkiye için önemini vurgulayan Çomaklı, "Üniversitemiz merkezlerinin bu tür AR-GE girişimleri ile dış paydaş ortaklıkları fazlasıyla anlamlı ve önemlidir. Aynı zamanda uzay bilimlerine yönelik Türkiye’nin en büyük yatırımı olan DAG’ın yerleşkesine bu tür farklı alanlardaki AR-GE altyapılarının da rahatlıkla kurulabiliyor ve tercih ediliyor olması DAG için doğru, stratejik ve yerinde güçlü bir altyapının da planlandığının ve kurulduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.