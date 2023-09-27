Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara, TOGG ve protokol araçlarıyla sünnet konvoyu

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, sünnet töreninde valiliğin TOGG'u ve il protokolünün makam araçlarına binerek şehir turu attı.

Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma altındaki 7-12 yaş gurubu 7 çocuk için sünnet etkinliği yapıldı.

Organizasyona Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve kurum müdürleri, makam araçlarına aldıkları çocuklarla konvoy eşliğinde şehir turu yaptı.

Konvoya, motosikletli yunus timleri ve balonlarla süslenen polis araçlarının yanı sıra şehirdeki Demiratlar Motosiklet Kulübü üyesi çok sayıda motosikletli de katılarak çocuklara destek oldu. Bazı çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla bu araçlara binerek gönüllerince eğlendi.

Şehir turu sonrası, Yakutiye ilçesindeki bir otelde çocuklar için yemek verildi, kına ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, her yıl kurumdaki çocuklar için sünnet programı düzenlediklerini söyledi.

Çocuklar için çok sayıda gönüllü kirvenin olduğunu belirten İlbaş, "Belki bir insanın en fazla 10 evladı olur, onların güzel günlerini görür, mutlu olur. Şükürler olsun benim onlarca evladım var ve onlarca kez mutlu oluyorum. Gerçekten çok farklı bir duygu, çocuklarımızın sünnet ve diğer düğünlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bugün toplum, devlet ve aile olarak çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat da konvoyun çok gösterişli olduğunu aktararak, çocuklarla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.