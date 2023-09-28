Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalışma arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çalışma arkadaşını kazara pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'ndeki bir iş yerinde pompalı tüfekle oynarken kazara iş arkadaşı M.E.S'yi (18) vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A.K'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.A.K. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        M.A.K, dün Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'nde bir iş yerinde pompalı tüfekle oynarken kazara arkadaşı M.E.S'yi boynundan vurmuştu. M.E.S, hayatını kaybederken, M.A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Tüfeği doldur- boşalt yaparken kazara 18 yaşındaki arkadaşını öldürdü
        Tüfeği doldur- boşalt yaparken kazara 18 yaşındaki arkadaşını öldürdü
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara, TOGG ve protokol araçlarıyla sün...
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara, TOGG ve protokol araçlarıyla sün...
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı