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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:21
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        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
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        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde yaptı.

        Yalçın, Palandöken Dağı'nda bir kafede Memur-Sen Hizmet Kolu Şube Başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Burada şube başkanlarıyla sohbet eden Yalçın, daha sonra Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

        Yalçın ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüştü.

        Yalçın ve beraberindekiler daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

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