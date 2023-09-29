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        Atatürk Üniversitesi'nde çocuklara yiyeceklerin sofraya geliş serüveni anlatılıyor

        Avrupa'da 25 ülkede, Türkiye'de ise Atatürk Üniversitesi'nde yürütülen "Doğadan Sofraya Bilim Projesi" kapsamında üniversitede oluşturulan stantlarda çocuklara, tüketilen yiyeceklerin sofraya gelene kadar geçirdiği serüven öğretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:54
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        Atatürk Üniversitesi'nde çocuklara yiyeceklerin sofraya geliş serüveni anlatılıyor
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        Avrupa'da 25 ülkede, Türkiye'de ise Atatürk Üniversitesi'nde yürütülen "Doğadan Sofraya Bilim Projesi" kapsamında üniversitede oluşturulan stantlarda çocuklara, tüketilen yiyeceklerin sofraya gelene kadar geçirdiği serüven öğretiliyor.

        Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında, Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen projenin ikinci etap etkinliği, üniversite kampüsündeki yeni okuma salonlarında düzenleniyor.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, toprağın insanlık için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Yapılan organizasyonun önemini vurgulayan Çiftçi, "Üniversitemizde yürütülen proje, bilimin çeşitliğini ve vatandaşlarımızın günlük yaşamları üzerindeki etkisini göstermek, özellikle de gençler arasında araştırma kariyerlerine olan ilgiyi canlandırma fırsatı sunması açısından önem büyük önem taşıyor." dedi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Avrupa Birliği'nin bilim etkinlikleri çerçevesinde 2022 yılında yaptığı çağrıya, Türkiye'den 42 kuruluşun 10 projeyle başvurduğunu belirterek, "Başvurular kapsamında sadece Atatürk Üniversitesinin koordinatör ve tek yürütücü olduğu Doğadan Sofraya Bilim Projesi, fonlanmaya hak kazanmıştır." diye konuştu.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise dünyadaki gıda krizine dikkati çekerek, çocukların bilimle uğraşmasının önemini anlattı.

        Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selda Örs de etkinlik için 145 bin avro bütçe alındığını bildirdi.

        Vali Çifti ve beraberindekiler daha sonra etkinlik alanında yer alan çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Akademisyenler ve asistanlar, etkinlik alanınındaki stantları gezen çocuklara, doğadan sofraya ulaşan gıdaların bu süreçte hangi işlemlerden geçtiğini, bilimsel çalışmalarda neler yapıldığını anlatıyor.

        Ziyaretçiler, çeşitli deneylerin yanı sıra su, hava ve toprak, bitki, hayvanlar, mutfak, sanat, çevre, eczacılık alanlarında gerçekleşecek etkinliklere de katılabilecek.

        Etkinlik, yarın sona erecek.

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