Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi

        Erzurum'da rehabilitasyon ve bakım sürecinin ardından doğaya salınan "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da rehabilitasyon ve bakım sürecinin ardından doğaya salınan "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincabı, fotokapanla görüntülendi.

        Kentte bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Anadolu yer sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

        Yaklaşık 2 aylık rehabilitasyon ve bakım süreci tamamlanan yer sincabı yaşam alanına bırakıldı.

        Fotokapanla kaydedilen görüntülerde, sincabın yuvasından çıkıp biraz dolaştıktan sonra tekrar yuvasına döndüğü yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi'nde çocuklara yiyeceklerin sofraya geliş serüveni anla...
        Atatürk Üniversitesi'nde çocuklara yiyeceklerin sofraya geliş serüveni anla...
        Yüzlerce öğrenci, akademisyenlerle buluşup, deney yaptı
        Yüzlerce öğrenci, akademisyenlerle buluşup, deney yaptı
        Erzurum'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
        Erzurum'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı
        "Sakin kentin" doğal şelalesi, yazın binlerce turiste ev sahipliği yaptı
        "Sakin kentin" doğal şelalesi, yazın binlerce turiste ev sahipliği yaptı
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Erzurum'da ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da ATM'nin kilidini baltayla açmaya çalışan şüpheli tutuklandı