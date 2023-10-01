Erzurum'da sağanak etkili oldu
Erzurum'da öğlen saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Giriş: 01.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:53
Erzurum'da öğlen saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle merkezdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, birikintilerin oluştuğu bazı köprülerde su tahliyesi çalışması yaptı.