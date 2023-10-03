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        Erzurum'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Erzurum'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:53 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:10
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        Erzurum'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Erzurum'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci konuşma yaptı.

        Program öğrencilerden oluşan korunun dinletisi ve tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

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