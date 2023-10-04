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        Sosyal medya paylaşımlarıyla sokaktaki kedi ve köpekleri sahiplendiriyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu hayvansever Alp Tolga Oğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 9 ayda sokaktaki 30 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:11
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        Sosyal medya paylaşımlarıyla sokaktaki kedi ve köpekleri sahiplendiriyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu hayvansever Alp Tolga Oğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 9 ayda sokaktaki 30 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

        Kentte inşaat malzemeleri satan bir firmada pazarlama müdürü olarak görev yapan ve "Lika" isimli Alaska kurduyla yaşayan hayvansever Alp Tolga Oğuz, yıllardır sahipsiz hayvanlar için çalışma yürütüyor.

        Sahipsiz hayvanların hem yaralarını saran hem de su ve yiyecek ihtiyacını gidermeye çalışan Oğuz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da 9 ayda çoğunluğu kedi olmak üzere 30 sahipsiz hayvanı sahiplendirdi.

        Sahiplendirdiği hayvanların yaşam koşullarını aralıklarla kontrol eden Oğuz, kentte sokakta yaşayan çok sayıda sahipsiz hayvana sıcak yuva bulmayı hedefliyor.

        Alp Tolga Oğuz, AA muhabirine, yıllardır sahipsiz hayvanları besleyip bakımlarını yaptığını söyledi.

        Sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva bulmak için çabaladığını ifade eden Oğuz, "Su ve mama vermekten ziyade artık sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Sahiplendirme açısından sayımız az olsa da çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 30 kedi ve köpek sahiplendirdim." dedi.

        Hayvanı sahiplenecek kişilerin maddi, manevi ve psikolojik yönlerini araştırdığını anlatan Oğuz, sahiplendirdiği hayvanların zaman zaman kontrollerini de yaptıklarını dile getirdi.

        Oğuz, insanların kendisine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ulaştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

        "Bulduğumuz hayvan nerede olursa olsun, bakım ve sağlık kontrolünden sonra sahiplendirmek için hazır ediyoruz. Sonra sosyal medya hesaplarımızda paylaşıp sahip bulmaya çalışıyoruz. Tabii gönül ister ki her bulduğumuz cana sahip çıkılsın ama sahiplendirme sayımız az. Barınaklar ve sokaklar hayvanlarla dolu. İnsanlardan bize 'mama verin, para verin besleyelim' diye bir talebimiz yok. Tek isteğimiz sahipsiz canlara sahip çıkılması."

        Oğuz, sahiplendikleri hayvanların aşı ve veteriner kontrollerinin yapıldığını ifade ederek, "Hayvanları sahiplendirdiğiniz kişilerden aşılarını yaptırmaları ve kısırlaştırma ilk tercihimiz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü hepimize kutlu ve mutlu olsun." şeklinde konuştu.

        - "Simba kulübümüzün maskotu oldu"

        Kedi sahiplenen Yunus Emre Atmaca da yaklaşık üç aylıkken sahiplendiği kedinin büyüdüğünü söyledi.

        Oğuz'un sosyal medya hesabından gördüğü kediyi sahiplendiği için mutlu olduğunu belirten Atmaca, "Simba isimli kedimin bakım ve beslenmelerini çalıştığım Erzurum Otizm Spor Kulübünde de gerçekleştiriyorum. Kedimiz 8 aylık ve buradaki çocuklar da çok seviyor. Simba kulübümüzün maskotu oldu. Herkese hayvan sahiplenmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

        Atmaca, kedisiyle aralarında çok güzel bir bağ oluştuğundan dile getirerek, Oğuz'a duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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