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        Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:52
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        Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı düştü.

        Kentte üç gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

        Kar yağışını görmek isteyen bazı vatandaşlar da Palandöken Dağı'na çıktı.

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