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        Erzurum'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:56
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        Erzurum'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.B. (20) idaresindeki 34 BNC 201 plakalı otomobil, üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi B.T'ye (19) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından panik atak krizi geçirdiği belirtilen sürücü de Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.

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