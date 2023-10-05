Erzurum'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı.
Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.B. (20) idaresindeki 34 BNC 201 plakalı otomobil, üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi B.T'ye (19) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından panik atak krizi geçirdiği belirtilen sürücü de Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.