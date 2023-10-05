Erzurum'da polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili öğrenci ve velileri bilgilendiriliyor Erzurum'da polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:49 facebook

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