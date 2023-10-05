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        Erzurum'da polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili öğrenci ve velileri bilgilendiriliyor

        Erzurum'da polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:49
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        Erzurum'da polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili öğrenci ve velileri bilgilendiriliyor
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        Erzurum'da polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme etkinliği düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atatürk Üniversitesinde "narkonokta", Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" etkinliği düzenlendi.

        Ekiplerce Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki etkinlikte 80 kadın öğretmene "narkorehber" eğitimi verildi.

        İki etkinlikte ekipler, 1580 kişiye broşür dağıtarak Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

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