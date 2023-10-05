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        Kars'ta darbedilen aile hekiminin Erzurum'da tedavisi sürüyor

        Kars'ın Selim ilçesinde darbedilen aile hekimi Ercan Şentürk'ün Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:19
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        Kars'ta darbedilen aile hekiminin Erzurum'da tedavisi sürüyor
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        Kars'ın Selim ilçesinde darbedilen aile hekimi Ercan Şentürk'ün Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde görevliyken dün uğradığı darp sonucu Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderilen ve burada kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde takip edilen 65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak.

        Aile hekimi Şentürk, AA muhabirine, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını anlattı.

        Olayı tasvip etmediğini söyleyen Şentürk, "Keşke olmasaydı, hiç istemediğimiz olay. Onun sonucunda buradayım. Aniden saldırdılar, sabahki bir şeyden, terbiyesizliğinden ötürü uyarmıştım. O zoruna gitmiş, bir saat sonra geldi kapıyı kapatıp ölümüne bana giriştiler, dövüldük. Ortada ciddi bir şey yoktu. Ne söylesem bilemiyorum. Sözle bir şey olmaz, insanların terbiyeli, eğitimli ve ahlaklı olması lazım. Şikayetçi henüz olmadım, fırsatım olmadı." diye konuştu.

        Kalp damar cerrahisi kliniğinde görevli uzman doktor Rojhat Yasin Kılıç ise Şentürk'ün baypas ameliyatı olmak üzere kendilerine yönlendirildiğini belirterek, "Normalde acil baypas ameliyatına alınması gerekiyor ama geçirdiği krizin etkisinden dolayı ameliyat da riskli olduğu için kalbi dinlendirmek adına yoğun bakımda takip ediyoruz. Uygun bir günde ameliyatını yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde dün, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.C. muayene olduktan sonra istediği raporu alamayınca aile hekimi Ercan Şentürk ile tartışmış, daha sonra ağabeyi Serkan C. ile merkeze gelmişti.

        Tartışmada doktor Şentürk'ü darbederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi, polislerce gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen ağabey tutuklanmış, lise öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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