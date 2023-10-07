Erzurum'da "Genç Türkiye Forumu" başladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Genç Türkiye Forumu" toplantılarının 5'incisi Erzurum'da başladı.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'nda düzenlenen ve "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı" konusunun ele alındığı foruma, Doğu Anadolu'nun farklı illerinden 400 genç katılıyor.

Forumda oluşturulan masalarda bir araya gelen gençler, belirlenen konular üzerine tartışarak ortaya yeni fikirler çıkarıyor.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Türkiye Forumu Moderatörü Doç. Dr. Ahmet Özdinç, AA muhabirine, foruma katılan gençlerin tartışarak yeni fikirler ürettiğini söyledi.

Amaçlarının ortaya çıkan fikirleri rapor haline dönüştürmek olduğunu belirten Özdinç, "Oluşturulan 20'ye yakın masada gençlik ve spor politikaları ile ilgili meseleleri konuşup tartışacağız. Burada elde ettiğimiz neticeler doğrultusunda bazı çözüm önerileri derlemeye çalışacağız. Bu çözüm önerilerini ilgili mevki ve kurumlara ulaştıracağız. Türkiye'deki gençlerin fikirlerini ve yaklaşımlarını, politikalara ve uygulamalara yansıtmak için çabalıyoruz." dedi.

Özdinç, programa 400 gencin katıldığını dile getirerek "Bu arkadaşlarımızla derleyeceğimiz fikirler bizim için çok kıymetli. Biz TGSP olarak yaptığımız saha çalışmaları, gençlik forumları ve zirvelerle Türkiye'deki tüm gençlerin fikirlerinin, ilgili yerlerde bir politikaya ve faaliyete dönüşsün gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yarın da Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yapacağı müzakere etkinliğiyle devam edecek foruma, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan konuk olacak.