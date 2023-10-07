Banyoda sara nöbeti geçirip kaynar suyla yanan gencin Erzurum'da tedavisi sürüyor

Erzincan'da banyoda yıkanırken epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu kaynar su dolu kovaya düşerek yanan Kadir Ezgin'in Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Çayırlı ilçesinde yaşayan Ayfer ve Gürbüz çiftinin 26 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Kadir Ezgin, yıkanmak için girdiği banyodaki kovayı sıcak suyla doldurdu.

Bu sırada sara nöbeti geçirip sıcak su dolu kovanın üstüne düşen Ezgin'in kolları, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştu.

Sesler üzerine banyoya giden anne Ayfer, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilçe hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ezgin'in Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

Kadir Ezgin, AA muhabirine, hastanede tedavisinin güzel geçtiğini belirterek, "Ellerim, ayaklarım sıcak suyun içinde kaldı ve yandı. Hastanede çok iyi bakıyorlar, sağ olsun var olsunlar." dedi.

Kadir'in kız kardeşi Fatma Nur ise hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Abim epilepsi hastası, banyoda nöbet geçirince böyle bir kaza başımıza geldi. Annem durumu fark ediyor. Abimin vücudunda derin yanıklar oluştu. Hastanede her saat kontrol ediyorlar, meyvesinden yemeğinden her şey çok güzel ve harika. Bu hizmetin hakkını ödeyemeyiz. Hastanedeki doktor ve sağlık personeline teşekkür ederiz."

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Taha Coşkun'da sıcak su yanığına bağlı vücudunda 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi müdahale gerekebileceğini söyledi.