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        Erzurum'da PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı

        Erzurum'da, sosyal medyadan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:54
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        Erzurum'da PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı
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        Erzurum'da, sosyal medyadan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 9. yılı dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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