Milli tekvandocu Muhammed Emir, kazandığı madalyalarla şampiyon babasının yolundan gidiyor:

YUNUS HOCAOĞLU - Dünya şampiyonlukları olan tekvandocu babasının teşvikiyle spora başlayan 21 yaşındaki Muhammed Emir Yılmaz, Avrupa ve dünya şampiyonluklarında kazandığı altın madalyalarını 2025'te düzenlenecek Dünya Üniversite Yaz Oyunları ile taçlandırmak istiyor.

Tekvandoda 4 dünya şampiyonluğu bulunan babası ve aynı zamanda antrenörü olan Mustafa Yılmaz ile küçük yaşlarda müsabakalara katılan Emir Yılmaz, kendisini geliştirip şu ana kadar 4 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2017'de dünya şampiyonu olmayı da başaran milli sporcu Yılmaz, son olarak temmuz ayında Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tekvando branşında poomsae kategorisinde bronz madalya kazandı.

Dünya şampiyonu ablası Elif Aybüke Yılmaz'ın da antrenör olarak destek verdiği milli tekvandocu, son olarak Erzurum'da Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 18-30 yaş kategorisinde altın madalyaya uzandı.

Madalyalarıyla şampiyon babasının izinde giden Yılmaz, 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

- "Doğduğumdan beri tataminin üzerindeyim diyebilirim"

Muhammed Emir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ve ablasının yönetiminde çalıştığını söyledi.

Küçük yaşlardan beri sporun içinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Babam aynı zamanda yarışmacıydı, o yüzden beni de yarışmalara getiriyordu. Doğduğumdan beri tataminin üzerindeyim diyebilirim." dedi.

Yılmaz, daha önce birçok başarı kazandığını belirterek, "4 Avrupa şampiyonluğum var. 2017'de dünya şampiyonu, iki ay önce de Çin'deki üniversite oyunlarında üçüncü oldum. Şimdi Erzurum'daki müsabakalarda da Allah'a şükür Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu

Her müsabakayı kazanmak için çıktığı anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her sene amacımız şampiyon olmak, bunun için çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra Avrupa şampiyonası var, orada da hedefim şampiyon olmak. En büyük hedefim, üçüncü olduğum oyunlarda 2025'te şampiyon olmak. Bunun için çalışıyorum. Ablam ve babam başarılı olmamın sebebi diyebilirim. Küçüklüğümden beri yaptığım için bu biraz daha avantaj oldu. Çalışan herkes aslında benim gibi başarılı olabilir ama Allah'a şükür benim böyle bir şansım var."

Yılmaz, babasından aldığı bayrağı indirmemeye çalıştığını dile getirerek, "Benim hiçbir zaman ikinci ya da üçüncü olmak gibi bir hedefim olmadı. Hep şampiyonluğu hedefledik. İkinci, üçüncü olduğumuz maçlar da bizim için tecrübe oldu. Babamın dört dünya şampiyonluğu var. Poomsaede Türkiye'de ve dünyada tek yani, en çok dünya şampiyonu olan kişi babam. Babamdan sonra bayrağı hiç indirmeden devralıp ben de dalgalandırdığım için çok mutluyum. Türkiye'yi iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum." ifadelerini kullandı.