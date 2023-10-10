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        Erzurum'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Rus uyruklu kadının cenazesi ülkesine gönderildi

        Erzurum'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından cam parçasıyla öldürülen Rus uyruklu yazılım mühendisi kadının cenazesi ülkesine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:40
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        Erzurum'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Rus uyruklu kadının cenazesi ülkesine gönderildi
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        Erzurum'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından cam parçasıyla öldürülen Rus uyruklu yazılım mühendisi kadının cenazesi ülkesine gönderildi.

        Kentte bir apartmanda kız arkadaşı N.A. (29) ile aralarında çıkan kavga sırasında cam parçasıyla öldürülen Rus vatandaşı Anastasia Emelianova'nın (32) cenazesi yakınlarının başvurusu üzerine Erzurum Adli Tıp Kurumu morgundan özel cenaze aracı ile alındı.

        Hava yoluyla Rusya'ya götürülen Emelianova'nın cenazesinin bu ülkede toprağa verileceği öğrenildi.

        Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 20 Eylül'de bir apartmanda Suriye uyruklu N.A. aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı Rus uyruklu Anastasia Emelianova'yı cam parçasıyla yaralamış, olay yerinde kan kaybından hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Yazılım mühendisi olduğu öğrenilen kadının, olaydan 1 ay önce ülkeye İstanbul'dan giriş yaptığı ve N.A. ile 6 aydır sosyal medya platformundan arkadaşlık yaptığı öğrenilmişti.

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