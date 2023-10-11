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        Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

        TALHA KOCA - Erzurumlu girişimci Serkan Akköse, devletten aldığı destekle ürettiği tescilli lezzetlerden "su böreği" ve "Erzurum hıngeli"ni Türkiye'nin her tarafına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:01
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        Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
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        TALHA KOCA - Erzurumlu girişimci Serkan Akköse, devletten aldığı destekle ürettiği tescilli lezzetlerden "su böreği" ve "Erzurum hıngeli"ni Türkiye'nin her tarafına gönderiyor.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimci Destek Programı'ndan yararlanan 43 yaşındaki Akköse, 2017'de 13 kişilik ekiple su böreği ve "Erzurum hıngeli" (bir tür mantı) üretimine başladı.

        Akköse, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında "Erzurum su böreği"nin, 2021 yılında ise "Erzurum hıngeli"nin tescil edilmesiyle sektörde ülke çapında adını ve markasını duyurdu.

        Geçen yıl KOSGEB'in küçük işletmelere yönelik programdan aldığı istihdam desteğiyle çalışan sayısını artıran Akköse, bu sene de yine KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan 1 milyon 580 bin lira makine ve teçhizat desteği aldı.

        - Irak'a da su böreği ve hıngel pazarlıyor

        Palandöken ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekare alanda 60 kişilik ekiple üretim yapan girişimci, tescilli lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına ve Irak'a pazarlıyor.

        Girişimci Serkan Akköse, AA muhabirine, Erzurum, Erzincan, Van, Bursa, Konya ve Irak'ta toplam 8 şubelerinin olduğunu söyledi.

        Başka illere soğuk zincirle ürünlerini gönderdiklerini belirten Akköse, girişimcilik sürecini şöyle anlattı:

        "7 yıl önce büyük bir fikir ve hayalimiz, küçük de sermayemiz vardı. Bu işe karar verdiğimizde KOSGEB'in kapısını çaldık. Faizsiz kredilerle destek oldu. Coğrafi işaretten sonra işlerimiz arttı, diğer illere göndermek için elimizdeki teçhizat ve ekipman yeterli olmadı. KOSGEB desteğiyle ekipmanlarımızı artırdık. KOSGEB'in stant kirası, reklam, kartvizit ve katalogda buna benzer yenilikçi destekleri var. Bugün bankalardan kredi almak çok zorlaştı. KOSGEB işin ciddiyetini görünce elinden geleni yapıyor. KOSGEB olmasaydı bunu alamazdık."

        - "Firma sahibi bir erkek ama gücünü kadından alıyor"

        Üretimde tamamen kadınların çalıştığını belirten Akköse, Erzurum'da 60, diğer şubelerle 150 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Akköse, "Başlangıçta günlük 250-300 tepsi üretiyorduk, şimdi vardiyalarla bu sayıyı önemli oranda artırdık. Gücümüzü kadınlardan alıp, onları önemsiyoruz. Böreğin, özüyle tarifine sadık kalıp, hanımlara Avrupa standartlarında tesis kurduk. Düne kadar ev hanımıydılar, şimdi iş kadını oldular. Tüm şubelerimize kadın gücü yazan büyük tabelalar asıyoruz. Firma sahibi bir erkek ama gücünü kadından alıyor." diye konuştu.

        Geçen yıl 150 bin tepsi üretim yaptıklarını ve bu sene bu sayıyı 300-350 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Akköse, kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş da kentte son 13 yılda 7 bin 918 işletmeye verilen desteğin 145 milyon liraya yaklaştığını ve desteklerin devam edeceğini söyledi.

        Kentte bugüne kadar 659 kadın, 1278'i erkek toplamda 1937 girişimcinin KOSGEB desteğiyle işletme sahibi olduğunu belirten Aktaş, bu girişimcilere 56,5 milyon lira destek verildiğini sözlerine ekledi.

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