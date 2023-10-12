Erzurum'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapıldı

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Havuzbaşı'nda kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Yakutiye Medresesi önündeki programla devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, etkinliği Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuyla ortaklaşa düzenlediklerini söyledi.

Amatör sporun gençlerin sporla buluştuğu bir ortam olduğunu belirten Öztürk, "Amatör Spor Haftası ülkemizin sporla buluştuğu, uluslararası arenada temsil kabiliyetinin geliştiği, amatör ruhun kazanıldığı bir ortam." dedi.

Öztürk, böyle bir ortamın oluşturulmasında antrenörlerin emeğinin çok olduğunu ifade ederek, "Gençlerle boş zamanlarını değerlendirme ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma noktasında antrenörlerimizin ciddi emekleri var. Amatör ruh Erzurum'da yaşıyor. Her yaştan sporcu burada. Erzurum'da 78 bin 264 lisanslı sporcu, 245 kulüp ve yaklaşık 125 tesis var. Cumhurbaşkanımızın da spora verdiği önemli son zamanlarda Türkiye Olimpik Komitesiyle verdiği destekle uluslararası arenada nasıl başarılar kazandığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, farklı branşlarda sporcuların gösterileriyle sona erdi.