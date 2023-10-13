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        Erzurum'da dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:53 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:02
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        Erzurum'da dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzurum'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3'ü kadın 43 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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