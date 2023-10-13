Erzurum'da dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 08:53 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:02
Erzurum'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3'ü kadın 43 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.