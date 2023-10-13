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        Sismik izolatörlü Erzurum Şehir Hastanesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

        Sismik izolatörlerin bulunduğu Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan kapsamlı deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:08
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        Sismik izolatörlü Erzurum Şehir Hastanesi'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
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        Sismik izolatörlerin bulunduğu Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan kapsamlı deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı.

        Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı ve Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör'ün katılımıyla toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi.

        Senaryoya göre, Palandöken ilçesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

        Bunun üzerine "mor" kod veren Başhekim Tör, telsizle iletişime geçtiği hastane yöneticilerinden birimlerle ilgili keşif yapıp acil durum değerlendirmelerinde bulunmalarını istedi.

        Yöneticiler, sismik deprem izolatörle donatılı hastanede, depremde yıkım ve hasarın oluşmadığını, sadece A1 blokta gaz sızıntısı olduğunu bildirdi.

        - Sağlıkçılar zamanla yarıştı

        Bunun üzerine A1 bloktaki gaz ve enerjiyi kesen görevliler, zamanla yarışıp hastaları sedyelerle B bloka tahliye etti.

        Tatbikatın 2. aşamasında hastane bahçesinde oluşturulan sahra hastanesinde, ambulansla ve ayaktan gelen hastalar tedaviye alındı, durumu kritik hastalar acil servise taşındı.

        Tatbikatta panik halde hastaneden dışarı çıkan vatandaşlar ve hasta yakınlarına psikolojik destek verildi.

        Sağlık personelinin "gerçek gibi" çalışıp koşturduğu tatbikat, başarıyla tamamlandı.

        Başhekim Tör, tatbikat sonrası AA muhabirine, deprem ve afetlere her an hazır olmak için tatbikat yaptıklarını söyledi.

        - "Deprem stresi çok başka, inşallah böyle afet yaşanmaz"

        Bu yıl çok daha ciddi ve kapsamlı şekilde bütün ekiple sahada koordineli olarak deprem tatbikatı yaptıklarını ifade eden Tör, şöyle konuştu:

        "Ciddi şekilde depreme hazırlıklı olmanın bilincindeyiz. Tatbikatlarla eksiği görüp tamamlamak zorundayız. Olası depremde koordinasyon, lojistik, saha ve sağlık hizmetlerinden oluşan 81 kişilik ekibimiz var. Tüm ekip sahadaydık ve başarılı tatbikat gerçekleştirdik. Deprem stresi çok başka, inşallah böyle afet yaşanmaz."

        Tör, tatbikata katılan hastane, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de "asrın felaketi'nin yaşandığı depremlerin acılarını unutmadıklarını belirterek, "Depremin ne zaman ve nerede olacağını bilemiyoruz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Tatbikatın amacı, insanlarımıza en iyi şekilde müdahale edip sağlık hizmetini kesintisiz sunmak. Tüm ayrıntıları düşünüyor ve kendimizi daha iyi şekilde hazırlıyoruz." görüşünü paylaştı.

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