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        Erzurum'daki denetim istasyonunda 15 bin 300 hayvan kontrol edildi

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi kapsamında Erzurum'da pilot olarak kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, hizmete girdiği günden bu yana 15 bin 300 hayvanın kontrolü sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:14
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        Erzurum'daki denetim istasyonunda 15 bin 300 hayvan kontrol edildi
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi kapsamında Erzurum'da pilot olarak kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nda, hizmete girdiği günden bu yana 15 bin 300 hayvanın kontrolü sağlandı.

        Erzurum-Erzincan yolu üzerindeki Çiğdemli Mahallesi mevkisinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 5 dönüm arazi üzerine kurulan, tüm bölümleri 7 gün 24 saat kontrol ve denetim yapacak şekilde ışıklandırılan istasyon, 19 Eylül'de hizmete girdi.

        İstasyonda görevli veteriner hekimler, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre geçiş güzergahını kullanan tüm nakil araçlarındaki hayvanların aşı ve pasaport kontrollerini yapıyor.

        Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve kayıt dışı hayvancılığın önüne geçme politikası kapsamında kurulan istasyonda, hayvanların küpe numaraları, aşıları ve pasaportları kontrol ediliyor.

        Hastalıklı hayvanlar ile veteriner sağlık raporu, küpe numarası, aşısı, pasaportu eksik hayvanların başka şehirlere nakline izin verilmiyor. Hastalıklı hayvanların gerekli karantina işlemleri yapılıyor.

        Açıldığından bu yana 15 bin 300 hayvanın kontrol edildiği istasyonda bugüne kadar batı illerine hayvan sevkiyatı yapan 415 nakil aracından 28'ine çeşitli eksikler nedeniyle toplam 1 milyon 87 bin lira ceza kesildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, AA muhabirine, pilot olarak Türkiye'de ilk kez açılan istasyonda denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

        İstasyonun açıldığı günden itibaren 415 nakil aracının kontrol edildiğini belirten Kenger, 28 araca, veteriner sağlık raporu ya da tescil numarası olmadığı için cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

        - "Herhangi bir yerde hastalık varsa oradan çıkış söz konusu olmaz"

        Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun işleyişi hakkında bilgi veren Kenger, şöyle devam etti:

        "Nakil esnasında yanlarında bulundurması gereken evrakta hayvanların tescil numaralarına ait pasaportlar var. Pasaportlarda tüm aşı geçmişini görebiliyorsunuz. Aşı geçmişine bakıyoruz, eğer aşı geçmişi uymuyorsa ya da pasaport yoksa nakle uygun değildir. Bunu bulundurmak zorunda. Sadece şap hastalığı özelinde değil, tüm salgın hastalıklarda bu kontroller devam ediyor. Herhangi bir yerde hastalık varsa oradan çıkış söz konusu olmaz. Bu minvalde kontrollerimiz devam ediyor."

        İstasyonun kurulduğu yerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kritik geçiş noktası olduğunu ifade eden Kenger, denetimlerin 7 gün 24 saat sürdüğünü belirtti.

        Erzurum'un uygulamada pilot il olduğunu dile getiren Kenger, "Türkiye'nin farklı geçiş güzergahlarında da Bakanlığımız yine aynı uygulamaları hayata geçirecek. Oralarda da 7 gün 24 saat kontroller devam edecek. Salgın hastalıkları kontrol altına almak adına bu uygulamanın devam etmesi şart." dedi.

        Kenger, istasyonda termal kameralardan da faydalanarak kontrollerin yapılması için teknolojik altyapı çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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