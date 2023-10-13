Erzurum'da "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu" başladı

Erzurum'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına ilişkin Cumhuriyet öncesi ve sonrası yaşanan tarihi olaylar ve devlet politikalarının konuşulacağı "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Atatürk Üniversitesi ve paydaş kuruluşların destekleri ile düzenlenen sempozyumun açılışı, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, sempozyumun açılışında, Türkiye'nin krizlerle çevrili bir coğrafyada milli çıkarlar ve tarihi sorumluluk çerçevesinde sahada ve masada etkin varlık gösterdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin 100 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilhassa son dönemlerdeki atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir devlettir. Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan Togg, milletimizin hizmetine sunulmuş, savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaşılmıştır. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa kadar her alanda başarılarımız ile 100. yılı karşılamaktayız. Günümüzde yenilikleri takip edebilmek ve insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla kadim devletimiz, maziden atiye uzanan köprüyü güçlü bir şekilde muhafaza etmekte kararlıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize Cumhuriyetimizin kazanımlarının doğru bir şekilde aktarılması son derece önemlidir."

- Rektör Çomaklı'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın adlandırmasıyla 'Türkiye Yüzyılı', yüksek vizyon aynı zamanda ülkemizin inançla yürüdüğü yeni hedeflere açılan kapılar, atılan adımlar, etkin stratejiler içermektedir. Bölgesel ve küresel bağlamda meydana gelen çatışmaların ve savaşların arttığı bir dönemde, yüce devletimizin barışı, istikrarı ve adaleti tesis etmeye yönelik gayretlerle dünya siyasi arenasında etkin olması, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Türkiye'nin lider ülke sıfatıyla Suriye'deki insanlık dramının, Rusya Ukrayna krizinin, Karabağ sorunun ve Filistin-İsrail çatışmasının çözümü için izlediği politikalar yine bir güven ürünüdür."

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı ise Cumhuriyetin kuruluşunda yaşanan gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından sempozyum oturumlarla devam etti.

Bazı ülkelerden akademisyenlerin de katkı sunduğu ve 12 oturumdan oluşan sempozyum, yarın sona erecek.