Doğu Anadolu'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Erzurum, Ağrı, Kars, Tunceli, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Erzurum, Ağrı, Kars, Tunceli, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Erzurum'da Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen cemaat, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Grup daha sonra dağıldı.

- Ağrı

Ağrı Sivil İnisiyatifince düzenlenen programda, cuma namazının ardından Meydan Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Atmaca, İsrail’in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğini belirterek "Bugün burada ve tüm Türkiye’de Filistin dostlarıyla İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından grup, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

- Kars

Kars'ta da cuma namazı sonrasında kentteki tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Bazı vatandaşlar namaz sonrası Filistin bayrağı açtı.

- Tunceli

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, namaz sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

- Ardahan

Ardahan’da da Merkez Camisi'nde toplanan cemaat, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

- Iğdır

Iğdır'da ise Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ehlibeyt Alimler Birliği Üyesi Zeki Tümay, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Vatandaşlar da çeşitli dövizler açarak İsrail aleyhine slogan attı.