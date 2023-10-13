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        Erzurum'da çiftçilere 652 ton buğday tohumu dağıtıldı

        Erzurum'da tarım arazilerinin etkin kullanılması için 1300 çiftçiye 652 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:19
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        Erzurum'da çiftçilere 652 ton buğday tohumu dağıtıldı
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        Erzurum'da tarım arazilerinin etkin kullanılması için 1300 çiftçiye 652 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen güzlük buğday tohumu dağıtım töreni, Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

        İl genelinde 26 bin dekar alana ekilecek 652 ton güzlük buğday, 1300 çiftçiye hibe olarak dağıtılıyor.

        Törende konuşan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, insanlığın en temel ihtiyacının gıda olduğunu belirterek, gıdanın enerji ve savunma sektörleri kadar önemli olduğunu vurguladı.

        Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde çalıştıklarını anlatan Kenger, "Ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak, gelecek nesillere üretken, refah içinde bir Türkiye bırakmak, ülkemizi tarımsal üretimi açısından kendine yetebilir bir seviyeye getirebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile ilimizdeki çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, il genelinde gerçekleştirilen tarım faaliyetlerini anlattı.

        Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise dünyadaki gıda krizine dikkati çekerek, "İnsanlığın gıda ile ilgili problemi var. Bu problem tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasıyla artan nüfus yoğunluğunda ciddi manada hissedilir şekle geldi. Bugün bu çalışmalar bunlar için önemli faaliyetler." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından alandaki çiftçilere, tohumların bulunduğu çuvallar dağıtıldı.

        Tuzcu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Laç, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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