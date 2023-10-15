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        Şehirden köyüne dönen kadın mühendis, devlet desteğiyle besici oldu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum şehir merkezinden köyüne yerleşen ziraat mühendisi genç kadın, dedesinin atıl arazisine çiftlik kurup devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:33
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        Şehirden köyüne dönen kadın mühendis, devlet desteğiyle besici oldu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum şehir merkezinden köyüne yerleşen ziraat mühendisi genç kadın, dedesinin atıl arazisine çiftlik kurup devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

        Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi bölümü mezunu 32 yaşındaki, 1 çocuk annesi Elif Çapan Susuzlar, geçen yıl şehir merkezinden, babasının yaşadığı Palandöken ilçesi kırsalındaki Nene Hatun Mahallesi'ne taşındı.

        Burada dedesinden kalan atıl araziyi babasının desteğiyle çiftliğe dönüştüren Susuzlar, yaklaşık 5 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu. Bakanlık tarafından kabul edilen proje kapsamında 250 bin lira hibe desteğiyle 3 büyükbaş gebe hayvan alan Susuzlar, evinin yakınlarına kurduğu çiftlik ve ahırda babasının yardımıyla hayvancılık yapıyor.

        Küçükbaş hayvanları da olan ve günlük ortalama 20 kilo sütün yanı sıra tarlasında ürettiği soğan, domates ve kabak gibi sebzeleri de market ve süt toplama şirketlerine satıp aile ekonomisine katkı sağlayan Susuzlar, hem bu alanda işini geliştirmek hem de büyükbaş hayvan sayısını ilk etapta 3'ten 30'a çıkarmak istiyor.

        - "Dedemden kalan arazileri değerlendirdik"

        Mühendis Susuzlar, AA muhabirine, şehirden köye dönüp tarım ve hayvancılığa başlamasındaki en büyük etkenin emekli babasının olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılık işlerini sevdiğini anlatan Susuzlar, "Köyde dedemden kalan araziler vardı, onları değerlendirip hayvancılık ve çiftçiliğe başladık. Uzman Eller Projesi'ne başvurup 3 büyükbaş hayvan aldık, ailecek hayvanlara bakıyoruz." dedi.

        Susuzlar, tarlaya ektikleriyle gelir elde ettiklerini belirterek, köy hayatına alıştığını ve arazide hayvanları otlattıklarını anlattı.

        Bu işleri yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Susuzlar, "Yeni yeni gelir elde etmeye başladık, ilerleyen yıllarda daha çok kazanacağız. Devletin kadınlara sağladığı bu imkanlar çok güzel. Hayvan almayı düşünüyorduk ama imkanımız yoktu, devlet desteklerini duyunca başvurduk. Kadın olmadı mı hiçbir iş olmuyor, babam da bize destek veriyor. Kadınlar olarak hem ahırda hem tarlada emeğimiz çok. Devletin kadınlara verdiği destekten çok memnunuz." diye konuştu.

        - "Bunlarla kalmayacak, daha büyük ahır yapacağım"

        Susuzlar, aile bütçesine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Hayvanlarımızı aldık ama sadece bunlarla kalmayacak, daha büyük ahır yapacağım. Kırsal kalkınmada kadının önemi çok büyük, Bütün kadınların okumasını, tarım işleri yapmasını isterim. Tüm kadınların çiftçiler günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kapsamında ziyaret ettiği Susuzlar'a süt sağma makinesi hediye eden Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger de proje kapsamında Erzurum'da toplamda 37 faydalanıcıya 9 milyon 250 bin lira destek sağlandığını söyledi.

        Kenger, "Hibelerimizde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımızın üretime katkısı yüzde 41, bunu yadsıyamayız, kesinlikle desteklememiz lazım. Çiftçiler genelde erkek gözüküyor ama kadınlarımız erkeklere çok büyük destek veriyor. Kadınları iş gücüne, üretime ve tarıma kazandırmak anlamında desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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