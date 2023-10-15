Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bir hafta süren "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi

        Erzurum'da 723 polisle gerçekleştirilen, 7 gün boyunca devam eden "Narko Alan Uygulaması" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir hafta süren "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 723 polisle gerçekleştirilen, 7 gün boyunca devam eden "Narko Alan Uygulaması" tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının sağlanması, çocuk ve gençlerin uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması ile narkotik madde arzıyla mücadele kapsamında 9-15 Ekim'de Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki 15 ayrı noktada "Narko Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Uygulama kapsamında ekiplerce, 3 bin 162 şüpheli şahıs sorgulandı, uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 8 ay 37 gün ile 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Denetimlerde, ekiplerce bir miktar metamfetamin ile bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 2 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

        Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 945 araç kontrol edildi, 26 sürücüye 67 bin 172 lira ceza kesildi.

        Ayrıca polis ekiplerince 280 metruk bina kontrol edildi, 6 yoklama kaçağı ve 3 kesici alet taşıyan şahsa da işlem yapıldı.

        Öte yandan denetimlere yunus, asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekipleri de destek verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'teyiz!
        EURO 2024'teyiz!
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Lüks tekne battı! 2 kişi kurtuldu
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid

        Benzer Haberler

        Şehirden köyüne dönen kadın mühendis, devlet desteğiyle besici oldu
        Şehirden köyüne dönen kadın mühendis, devlet desteğiyle besici oldu
        Erzurum'da "Kudüs Şiirleri" programı yapıldı
        Erzurum'da "Kudüs Şiirleri" programı yapıldı
        Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını
        Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Erzurum ve Kars'ta protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Erzurum ve Kars'ta protesto edildi
        Erzurum'da "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023 Uluslararası Sempozy...
        Erzurum'da "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023 Uluslararası Sempozy...
        Erzurum'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılın...
        Erzurum'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılın...