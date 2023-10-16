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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yaşlı ve engellilere temel ihtiyaç desteği

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engelli ve yaşlılara yönelik temel bakım hizmetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:27
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yaşlı ve engellilere temel ihtiyaç desteği
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, engelli ve yaşlılara yönelik temel bakım hizmetlerine devam ediyor.

        Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Hayır Çarşısı Projesi ile engelli ve yaşlılara kişisel, temel bakım, yemek ile temizlik hizmeti sunuluyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek ikramında bulunduklarını belirterek, "Ev temizlikleri, kişisel bakımları, medikal malzeme ihtiyaçları, psikolojik danışmanlık desteğinden ulaşıma, giyim ve eşya yardımından gıda desteğine hemşerilerimize birçok hizmeti sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

        Engelli ve yaşlıların yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

        "Onların sürekli yanlarında olmamız gerekiyor çünkü bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Doğuştan ya da sonradan bedensel olabilir, zihinsel olabilir, bir şekilde sosyal yetisini ve yeteneklerini kaybetmiş herhangi bir kardeşimizin karşı karşıya kaldığı sorunları kendi problemimiz gibi göremiyorsak, vicdani sorgulamaya önce kendimizden başlamamız gerekiyor. O yüzden hepimizin ve özelliklede yöneticiler olarak bizlerin en büyük görevi, engelli kardeşlerimizin 65 yaşlı üstü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın daima yanında olmak ve toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla, eşit bireyler olarak katılımlarını sağlayıp bu yöndeki engelleri ortadan kaldırmaktır."

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