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        Erzurum'da "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu

        Erzurum'da 4 bin fidan toprakla buluşturularak, "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:39
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        Erzurum'da "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu
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        Erzurum'da 4 bin fidan toprakla buluşturularak, "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu.

        Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan orman, 6 hektarlık alanı kapsıyor.

        Bölgede düzenlenen etkinlikle, ormana 4 bin sarı çam ve huş fidanı dikildi.

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, dikilen fidanların Türkiye Yüzyılı'na nefes olacağını söyledi.

        Bugüne kadar milyonlarca fidan dikildiğine işaret eden Ayatay, şöyle konuştu:

        "Ormanlarımızın bakımıyla yaşlı ormanlarımızın gençleştirilmesi çalışmalarını yapıyoruz. Ormanlarımızı korumakla birlikte orman varlığımızı artırmak, geliştirmek, genişletmek için çalışıyoruz. İlimizde farklı lokasyonlarda çalışmalarımız var. Başta Palandöken, Kop Dağı ile Çoruh Vadisi civarında ve birçok farklı noktada yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla yıl sonuna kadar 1 milyon fidanı, yaşlı ormanlarımızın gençleştirilmesi maksadıyla da 2 milyon tohumu toprakla buluşturacağız. Toplamda yıl sonuna kadar 3 milyon tohum ve fidan toprakla buluşturulmuş olacak."

        Programa, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Cengiz Polatlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile vatandaşlar katıldı.

        Protokol üyeleri de diktikleri fidanlara can suyu verdi.

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