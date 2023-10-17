Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 791 bin lira ceza kesildi Erzurum'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 791 bin 166 lira cezai işlem uygulandı.

Erzurum'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 791 bin 166 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 9-16 Ekim'de sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülere, koruyucu ekipman ve emniyet kemeri kullanmama, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç, seyir halindeyken telefon kullanımı, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda 1583 sürücüye toplam 1 milyon 791 bin 166 lira ceza kesti.