Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi

        Erzurum ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.

        Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı protesto etti.

        Lalapaşa Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

        Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail" sloganları attı.

        - Erzincan

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganlar attı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğu ifade etti.

        "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan gruptakiler, zaman zaman tekbir getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Mahmud Abbas 3 günlük yas ilan etti
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Soğuk havalara hazır olalım
        Soğuk havalara hazır olalım
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 791 bin lira ceza kesildi
        Erzurum'da kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 791 bin lira ceza kesildi
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da sınava giren kişiye düzenekle yardım eden şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da sınava giren kişiye düzenekle yardım eden şüpheli tutuklandı
        Yeni açılan Erzurum Müzesi, 2 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı
        Yeni açılan Erzurum Müzesi, 2 ayda 35 bin ziyaretçi ağırladı
        Erzurum'da "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu
        Erzurum'da "100. Yıl Cumhuriyet Ormanı" oluşturuldu
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası