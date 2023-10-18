İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Erzurum ve Erzincan'da protesto edildi
Erzurum ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.
Erzurum ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.
Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı protesto etti.
Lalapaşa Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.
Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları sallayıp tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Filistin'e selam", "Katil İsrail" sloganları attı.
- Erzincan
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.
Memur-Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğu ifade etti.
"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan gruptakiler, zaman zaman tekbir getirdi.