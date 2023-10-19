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        Erzurum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:06
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        Erzurum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlar ile bir araya geldi.

        Valilik Toplantı Salonu’nda muhtarları kabul eden Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık teşkilatının köklü bir geçmişe sahip tarihi bir kurum olduğunu söyledi.

        Muhtarların, mülki idare açısından yakın çalıştığı kamu görevlilerinden olduğunu ifade eden Çiftçi, "Kökü Osmanlı cihan devletine kadar giden köklü bir kuruluştur. İlk defa 1829 yılında kurulmuş, ardından da imparatorluğun en ücra köşelerine kadar yaygınlaştırılmıştır. O günden bugüne kadar da önemini koruduğundan, muhtarlık teşkilatı günümüze kadar varlığını sürdürmüştür." dedi.

        Cumhuriyet döneminde de ilk çıkan kanunlardan birisinin "Köy Kanunu" olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu kanunda muhtar, köy ihtiyar heyeti, muhtarların zorunlu ve ihtiyari görevleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Günümüzde muhtarlık, devletle ve millet arasında köprü olan, vatandaşımızın ilk başvurduğu, derdini anlattığı, sorunlarına çözüm aradığı kurumlardır. Hangi görev olursa olsun, bütün görevler milletin bize birer emanetidir. Hakkıyla yapıldığı zaman bütün görevler saygı değer ve kutsaldır." diye konuştu.

        Çiftçi, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek taleplerini dinledi.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, muhtarlarla görüştü

        Başkan Sekmen de muhtarlarla belediye toplantı salonunda bir araya geldi.

        Muhtarlık müessesesinin önemine dikkati çeken Sekmen, "Erzurum'da muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz her buluşma yeni bir sinerji oluşturuyor, her toplantımız farklı güzelliklere vesile oluyor. Muhtarlar bizim enerji kaynağımız. Hep birlikte istişare ediyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz, köylerimizin ve mahallelerimizin durumundan böylece ilk ağızdan haberdar oluyor ve ona göre de strateji belirliyoruz. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

        Sekmen, mahalli idarelerin temel yapıtaşı olan muhtarların yerel yönetimin hamisi olduğunu belirterek, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

        Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz da Erzurum'un yöneticilerine teşekkür ederek, "Bugün kentimizin yüzde 96’lık bir bölümünde köylerimizin altyapı sorunu tamamen tarih oldu. Alt ve üstyapıda köylerimiz önemli hizmetlerden faydalandı. Şehrimizdeki birinci sınıf asfalt, köy ve grup yollarımıza da uygulandı. Bu nedenle yöneticilerimizle ne kadar övünsek azdır." diye konuştu.

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