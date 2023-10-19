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        Erzurum'da 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:57
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        Erzurum'da 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeleri sonucu Y.B.T'yi (22) tespit ederek yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Hırsızlık anları bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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