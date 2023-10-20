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        Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerimiz çocuklarının, toplumsal değerleri inkar eden değil, toplumsal değerlere sahip çıkan; milli manevi değerlerini küçümseyen, hor gören değil, sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesini istiyorsa biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu yapmakla mükellefiz, bunu yapmak zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:56
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        Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerimiz çocuklarının, toplumsal değerleri inkar eden değil, toplumsal değerlere sahip çıkan; milli manevi değerlerini küçümseyen, hor gören değil, sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesini istiyorsa biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu yapmakla mükellefiz, bunu yapmak zorundayız." dedi.

        Bakan Tekin, Erzurum'da 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitelerden önemli beklenti içinde olduklarını söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığının, toplumun, ailenin, kendilerinden beklediği çocukların yetişmesi konusunda çizdiği projeksiyona uygun davranması gerektiğini ifade eden Tekin, "Velilerimiz çocuklarının, toplumsal değerleri inkar eden değil, toplumsal değerlere sahip çıkan; milli manevi değerlerini küçümseyen, hor gören değil, sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesini istiyorsa, biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu yapmakla mükellefiz, bunu yapmak zorundayız." diye konuştu.

        - "Lisans mezunu çocuklarımızın ortalamaları yüzümüzü güldürmüyor"

        Öğretmenlere kaynak teşkil eden lisans programlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

        "Öğretmenlik alan derslerindeki ortalamalara baktığımızda, lisans programlarından mezun olan çocuklarımızın ortalamalarının çok da yüzümüzü güldürmediğini görüyoruz. Dolayısıyla benim üniversitelerden istirhamım budur. Daha önemli istirhamım ise öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarından beklentilerimizin birincisi, alan uzmanı arkadaşlar yetiştirilsin, ikincisi ve benim önemsediğim kısmı, madem bu arkadaşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmesini istiyoruz; bu arada bu salondaki öğretmenlik hayali kuran, öğretmen olmak isteyen arkadaşlara da öğüdüm olsun; Milli Eğitim Bakanlığının kendince bir eğitim-öğretim politikası var ve bunun somut belgeleri Talim ve Terbiye Kurulu tarafından alınmış, kamuoyunda müfredat diye bilinen bizim programlarımızda ve internet sitesinde mevcuttur. Yani biz 9. sınıf matematik öğrenen bir çocuktan beklediğimiz kazanımlar neler? Ya da Türk dili edebiyatı dersi alan bir çocuktan beklentimiz, ondan beklediğimiz kazanımlar neler? Bunları eğitim fakültelerinden, öğretmenliğe kaynak teşkil eden fakültelerden ve bize öğretmenlik başvurusu yapan arkadaşlardan bunları incelemesini istiyorum."

        Tekin, mülakatla ilgili söylediklerinin çok tartışıldığına işaret ederek, "Aslında söylediğim şey buydu, biz, istihdam ettiğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin bizim müfredatımızı bilmesini ve onu nasıl çocuklara vereceğini bilmesini istiyoruz. Bundan daha doğal hakkımız yok, alanı zaten siz öğretiyorsunuz ama biz de öğretmenden ne öğretmesi gerektiğini ve nasıl öğretmesi gerektiğini istemek durumundayız." ifadelerini kullandı.

        Yıllarını akademiye vermiş kişi olarak kamu kurumları ve üniversiteler arasında kopukluk olduğunu, bilimsel makalelerin okunma oranlarının düştüğünü aktaran Tekin, bu konuda herkesin kendisini sorgulamasını istedi.

        - "Bilimsel bakış açısı için bütün kurumlar ilişki içerisinde çalışmalı"

        Kamu kurumları ve bakanlıklarda ciddi bir AR-GE desteği verebilecek birimlerin eksikliğini hissettiklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Bütün kamu kurumları, bakanlıklar, üniversitelerle bu anlamda birebir ilişki içerisinde çalışırsa, hem bu kamu kurumlarının çalışmalarında bir bilimsel temel veya bilimsel bakış açısı ortaya çıkmış olur hem akademideki yazı, literatür, akademik çalışmalar veriyle beslenmiş olur hem de icracılar tarafından kullanılacak hale gelir. Benim istirhamım bütün üniversitelerimiz, valilik başta olmak üzere büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, ilgili fakülteler, ilgili bölümler, buralarda bu anlamda destekler versin."

        Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Tekin, "Hepinize bu anlamda başarılar temenni ediyorum çünkü sizlerin başarılı olması benim Milli Eğitim Bakanı olarak başarılı olmama vesile. Benim başarılı olmam bütün toplumun başarılı olmasına ve hepsinden önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilimsel anlamda da önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmesine katkıda bulunacak." diye konuştu.

        Konuşmalar sonrası Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın hediye takdim ettiği Bakan Tekin, başarılı akademisyenlere ödül verdi.

        Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ilçe belediye başkanları, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        (Bitti)

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