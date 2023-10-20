Bakan Tekin, Erzurum'daki lisede düzenlenen bayrak törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Türk Telekom Palandöken Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Bakan Tekin, kentteki Türk Telekom Palandöken Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret edip öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere, hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Tekin, yakından ilgilendiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.