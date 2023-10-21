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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:49
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Ali Doğan, Haydar Avcı

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 84 Fırat Şaşi), Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Orhan Ovacıklı, Estrela (Dk. 46 Alican Özfesli), Sefa Akgün (Dk. 84 Shala), Furkan Özhan (Dk. 89 Ufuk Budak), Rosheuvel (Dk. 89 Hüseyin Mevlütoğlu), Eren Tozlu

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Özer Özdemir, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi (Dk. 85 Nyarko), Camara (Dk. 67 Melih İnan), Mara (Dk. 85 Innocent), Bardhi, Dembele (Dk. 72 Mayi)

        Gol: Dk. 74 Mara (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kart: Dk. 38 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

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