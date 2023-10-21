Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Ali Doğan, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 84 Fırat Şaşi), Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Orhan Ovacıklı, Estrela (Dk. 46 Alican Özfesli), Sefa Akgün (Dk. 84 Shala), Furkan Özhan (Dk. 89 Ufuk Budak), Rosheuvel (Dk. 89 Hüseyin Mevlütoğlu), Eren Tozlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Özer Özdemir, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi (Dk. 85 Nyarko), Camara (Dk. 67 Melih İnan), Mara (Dk. 85 Innocent), Bardhi, Dembele (Dk. 72 Mayi)
Gol: Dk. 74 Mara (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Dk. 38 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
ERZURUM