Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, sahalarında maç kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunu iki ayrı yarı gibi oynadıklarını belirterek, "İlk yarı gerçekten çok iyi şeyler yapan, çok sayıda pozisyona giren ve çok farklı şekilde galibiyetle içeri girmesi gereken bir takım vardı. Kaçırdığımız çok fazla sayıda fırsat oldu ama ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik." dedi.

İkinci yarı rakiplerinin 1-2 gol pozisyonu bulduğunu aktaran Kutlu, şöyle konuştu:

"İlk yarısı ve ikinci yarısı çok farklı bir maç oldu. İlk yarı golü bulsaydık, bizim adımıza rahat gibi gözüken bir maçtı ama gol kaçırdıkça rakibin direnci arttı ve kazandılar. Bir yüzde yüz gol ve penaltı pozisyonumuz var. Bu pozisyonunda yine VAR'a giden ve lehimize dönmeyen pozisyon oldu. Zaten VAR'a giden pozisyonların daha bizim lehimize döndüğünü görmedim. Penaltıyı vermedikleri gibi bir de orada stoperimiz Mustafa Yumlu sarı kart görüyor. Gol öncesinde de sarı kart olduğu için rakibe müdahale edemeyip döndürüyor."

Kutlu, maçta VAR hakemlerinin çok fazla etkisinin olduğuna dikkati çekerek, "Orta hakemlere çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü bir anlık olaylar, göremeyebiliyorlar. Kötü maç yönetmesine rağmen ben maçın hakemlerine hiçbir şekilde serzenişte bulunmuyorum. Oyuncularımın ayaklarına sağlık, böyle kazalar olacak. Önemli olan ilk yarıdaki oyunun üzerine biraz daha koyup bunu 90 dakikaya yaymak. İnanıyorum, yapacağız. Bu maçın telafisini haftaya Tuzlaspor'u yenerek alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Cenk Özcan: "Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan ise konuşmasına "Öncelikle Filistin'deki zulmü lanetliyoruz. Binlerce, milyonlarca insan bombaların altında, bu durumda futbolla ilgili ne konuşabiliriz, hiç düşünemiyorum." diye başladı.

İki takımı da tebrik eden Özcan, Erzurumspor FK'nin beşe beş oyunda ligin en iyilerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maç tamamen taktik savaşı içinde geçti. Erzurumspor, gerçekten haklı ve özveriyle çalışıyor. Taç organizasyonları olan özel bir takım. Hafta boyunca bunların hepsine çalıştık. Çalışmanın sonucunda maçı 1-0 galip bitirdik. Maç bizim tarafımıza da gidebilirdi. Onların tarafına daha da farklı gidebilirdi. Maç gitti geldi ve ilk devre kaçırılan net pozisyonlar var. İkinci yarı bizim kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyunun, geçiş oyununa döneceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hamlelerimizi buna göre hazırladık ve maçın sonunda gülen taraf olduk. Erzurumspor ve seyircisini kutluyorum. Müthiş bir takım var, gerçekten zorlu bir mücadele veriyorlar. Herkesin onlara destek olması lazım."