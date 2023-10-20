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        Erzurum'da boşandığı eşi ile çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

        Erzurum'da tartıştığı eski eşi ile çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 19:03
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        Erzurum'da boşandığı eşi ile çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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        Erzurum'da tartıştığı eski eşi ile çocuklarının bakıcısının oğlunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

        Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşanan olayda boşandığı eşi K.K. ile O.B.Y'yi çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra gözaltına alınan B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan B.G. savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Palandöken ilçesinde 20 Ekim'de yaşanan olayda, B.G. yakın zamanda boşandığı eşi K.K'nin yaşadığı eve gittikten sonra ikili arasında tartışma çıkmıştı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu K.K'yi evinde bıçakla yaralayan B.G. farklı bir yerde yaşayan çocuklarının bakıcısının oğlu O.B.Y'yi tartıştıktan sonra bıçaklamıştı.

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