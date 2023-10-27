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        Erzurum'da "Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" başladı

        Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında Bilge Kağan'dan Atatürk'e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:35
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        Erzurum'da "Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" başladı
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        Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılında Bilge Kağan’dan Atatürk’e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" başladı.

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinin evrensel bilim ve bilimsel kültür anlayışıyla oluşturduğu 66 yıllık deneyimi ile fen-matematik gibi kuramsal, mühendislik-tip-diş hekimliği gibi uygulamalı alanlarda olduğu gibi sosyal bilimler alanlarında da öncü olarak Cumhuriyet’in gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

        Kurultayda ülkenin geleceği için Türk kültürünün gelişimine katkı sunulmasının amaçlandığını söyleyen Çomaklı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını bilimsel bir şölene dönüştürmeye katkı sağlayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsine Börekçi ise Erzurum'un Cumhuriyetin kuruluşundaki rolünü anlattı.

        Konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Kerime Üstünova’nın başkanlığını yaptığı ilk oturumda; Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Prof. Dr. Nebi Özdemir, Prof. Dr. Kutlay Yağmur ve Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçuoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

        İldeki kamu kurumlarının destekleriyle Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk coğrafyasının farklı ülkeleri ile Hollanda ve Türkiye’nin dört bir tarafından yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı kurultay 3 gün sürecek ve bilimsel araştırmalar konuklarla paylaşılacak.

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