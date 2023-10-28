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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 100. yılı için videolu kutlama

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:39
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Cumhuriyet'in 100. yılı için videolu kutlama
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        İl Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının çaldığı, söz ve müziği İlker Kömürcü'ye ait 100. Yıl Marşı eşliğinde, kent ve polis teşkilatının etkinliklerinin olduğu görüntüler yer aldı.

        Yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Türkiye'nin her köşesinde ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehrimizde coşku ve gurur bir arada, 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl boyunca büyüdü, gelişti ve ilerledi. Türk Polis Teşkilatı olarak geleceğimize umutla bakıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

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