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        Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

        Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:31
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        Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
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        Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydan'ında düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Erzincan

        Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkan Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

        - Ağrı

        Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Ardahan

        Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkan Vekili Erdal Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Çemişgezek ilçesinde de Hükümet Konağı Meydanı’nda Kaymakam Orçun Cüneyt Zor ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız’ın katılımıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

        - Kars

        Kars’ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene Vali Polat ve Şahin'in yanı sıra protokol üyeleri, kurum yöneticileri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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