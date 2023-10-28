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        Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Erzurum'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulup karşı şeritten gelen otomobilin altına kalan yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:31
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        Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Erzurum'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulup karşı şeritten gelen otomobilin altına kalan yaya yaşamını yitirdi.

        Yakutiye ilçesinde M.İ. Akbulut idaresindeki 34 AG 6421 kargo firmasına ait hafif ticari araç, Kurtuluş Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Macit'e (71) çarptı.

        Yola savrulan Macit, karşı yönden gelen 14 yaşındaki E.C'nin kullandığı 06 BN 5153 plakalı otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Macit kurtarılamadı.

        Macit'in cenazesi, Müderris Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan sürücülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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