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        Erzurum'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin fotoğrafları sergilendi

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerinin görüldüğü fotoğraflar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:08
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        Erzurum'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin fotoğrafları sergilendi
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        Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerinin görüldüğü fotoğraflar sergilendi.

        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılında Şehir Hastanesinde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.

        Sergide, Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf kareleri ile köy köy gezip tedavi yapan doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair eserler yer aldı.

        Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa ve umut olduklarını söyledi.

        Sergiye fotoğraf sergisinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bedir, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini almıştır. Sergide genç Cumhuriyet'in köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunmaktadır. Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir. Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. "

        Bedir, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, sergiye katılanlara teşekkür etti.

        Sergiye Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, kurum amirleri, hastane çalışanları, hasta yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan Şehir Hastanesi blokları ay yıldızlı bayrak ve Cumhuriyet'in 100. yılı efektleriyle ışıklandırıldı.

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