Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" düzenlendi
Erzurum'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı.
Erzurum'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı.
Erzurum Valiliğince düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ulu Camii önünde bir araya geldi.
Buradan meşale, fener ve Türk bayraklarıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüyen vatandaşlara, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşlik etti.
Yürüyüşte, marşlar söylendi, vatandaşlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı attı.
Etkinlik, mehteran takımının gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.