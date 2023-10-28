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        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" düzenlendi

        Erzurum'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:26
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        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" düzenlendi
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        Erzurum'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı.

        Erzurum Valiliğince düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Ulu Camii önünde bir araya geldi.

        Buradan meşale, fener ve Türk bayraklarıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüyen vatandaşlara, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşlik etti.

        Yürüyüşte, marşlar söylendi, vatandaşlar "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı attı.

        Etkinlik, mehteran takımının gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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