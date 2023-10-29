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        Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneğince "Cumhuriyet pastası" kesildi

        Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında pasta kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:51
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        Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneğince "Cumhuriyet pastası" kesildi
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        Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında pasta kesildi.

        Palandöken ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve engelliler katıldı.

        Programda, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında pasta kesildi.

        Efe, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in toplumun tüm kesimlerine olumlu katkısının inkar edilemeyeceğini söyledi.

        Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanan her kesimin minnettar olduğunu ifade eden Efe, sivil toplum temsilcisi olarak yapılan kutlamanın bunun nişanesi olduğunu kaydetti.

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